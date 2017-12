Ritrovamento archeologico, si fermano i lavori stradali a Piumazzo

L’Amministrazione Comunale di Castelfranco ha comunicato in questi giorni che, a causa del ritrovamento di alcuni reperti al vaglio della Soprintendenza Archeologica della Regione Emilia Romagna, si è reso necessario sospendere i lavori di Hera per la realizzazione del nuovo tratto fognario di via Filzi a Piumazzo per il tempo necessario alla catalogazione e verifica dei ritrovamenti stessi.

Per tale ragione è stata sospesa l'ordinanza di limitazione del traffico su via Filzi, nel tratto tra via Noce e via Dei Mille, e torneranno operative le abituali fermate di Seta e aMO.