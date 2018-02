Dispersi per un'intera notte sul crinale, salvi due sci-alpinisti

I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia, distaccamento di San Marcello Pistoiese e del Comando di Modena, distaccamento di Pavullo, sono stati impegnati per ore impegnati in una ricerca di due persone disperse in zona Val di Luce. Non si avevano infatti più notizie dal tardo pomeriggio di ieri di due sci-alpinisti toscani, partiti dall'Abetone ma dispersi lungo il crinale del Cimone che divide Emilia e Toscana.

Sul posto anche il Soccorso Alpino e il personale del nucleo cinofili da Firenze e Livorno e 1 U.C.L (Unità Comando Locale) con personale da Firenze e Pistoia, che hanno proseguito con le ricerche anche nel cuore della notte e nella mattinata odierna. Proprio grazie alle prime luci del giorno i soccorritori sono riusciti a individuare i due uomini, che hanno contattato direttamente il SAER spiegando di non avere problemi sanitari e confermando di trovarsi nei pressi di Foce a Giovo.

Gli operatori si stanno dunque avvicinando alla zona, per verificare le condizioni fisiche dei due e provvedere al trasporto a valle in sicurezza. I due hanno confermato di aver perso l’orientamento e di non essere riusciti a rientrare, riuscendo a rientrare, quindi di aver bivaccato scavando una “truna”, ovvero un bivacco d’emergenza nella neve, riuscendo a superare la notte.