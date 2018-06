Gruppo Marazzi, sciopero e blocchi dei lavoratori Si Cobas ai cancelli

Sia nella giornata di ieri che nella mattinata di oggi si sono vissuti momenti di tensione tra via Regina Pacis e via Giarola Nuova a Sassuolo, a seguti della protesta indetta dal sindacato Si Cobas. Nel mirino dei lavoratori sono finite Emilceramica e il Gruppo Marazzi (che l'ha acuisita lo scorso anno, ndr): motivo della protesta è nella denuncia da parte del sindacato autonomo circa i mancati pagamenti di malattie e infortuni da parte di Assoservizi, il gruppo di cooperative fornitrici di manodopera che opera nello stabilimento.

I lavoratori hanno protestato cercando di bloccare i camion con le merci davanti ai cancelli dell'azienda: alla manifestazione la Polizia ha risposto con l’intervento del personale del VII Reparto Mobile di Bologna che ha sgomberato i manifestanti e riaperto l'accesso dei camion alla ditta.

Personale della Digos unitamente ad appartenenti all’Arma dei Carabinieri, sono a lavoro per effettuare il riconoscimento dei numerosi manifestanti presenti alla protesta, che saranno deferiti all’A.G. per violenza privata e manifestazione non autorizzata.

Diverso scenario, ma stessa situazione anche a Camposanto, dove la folta rappresentanza di Si Cobas ha presidiato l'ingresso dell'qzienda di verniciatura G.M. Cataforesi di via della Meccanica. Dopo una lunga trattativa che ha interessato tutta la mattinata di ieri, l’intervento del personale della Questura ha messo fine alle agitazioni, pianificando un incontro fra le parti per il prossimo 18 giugno. In questo caso il sindacato chiede all'azienda di interrompere quellii che considera "abusi razzisti e comportamenti antisindacali" nei confronti dei propri iscritti.