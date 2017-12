Natale senza festa nel piazzale della Castelfrigo, prosegue lo sciopero della fame

Continua lo sciopero ad oltranza, iniziato il 17 ottobre, e lo sciopero della fame di Tano, Chen, Martin e Marco, iniziato la sera del 19 dicembre, contro la procedura di licenziamento collettivo di 127 soci lavoratori di due false cooperative appaltatrici della Castelfrigo di Castelnuovo Rangone. Dal 19 dicembre due camper, con all’interno tre lavoratori e il segretario generale della Flai Cgil di Modena in sciopero della fame, stazionano davanti alla Castelfrigo, al loro fianco è stata installata una tenda che accoglie gli altri lavoratori che, notte e giorno, si alternano turnando fra loro.

"Continueremo il presidio e lo sciopero anche durante le festività natalizie perché dall’azienda non abbiamo ricevuto nessuna risposta in merito all’assunzione di responsabilità che dovrebbe avere un committente che si è servito di false cooperative, almeno cinque, tutte gestite dallo stesso personaggio che ha creato sfruttamenti e illegalità di ogni genere. E’ ora che tutti, oltre a “linciare” giustamente le false cooperative, incomincino a puntare il dito contro chi le utilizza, in questo caso la Castelfrigo, ma tante altre Castelfrigo sono presenti nel distretto e in giro per l’Italia", spiega la Cgil.

Nel frattempo i lavoratori delle false cooperative della Castelfrigo si organizzano per passare le festività natalizie. Domenica 24 dicembre, alle ore 15.00, è prevista una preghiera interreligiosa con la presenza di rappresentanti di diverse comunità modenesi, mentre dalle ore 17.30 si farà festa con falò e tamburi sul piazzale. Il giorno di Natale alle ore 10.00 si terrà invece una festa con le famiglie degli scioperanti, durante la quale verranno distribuiti regali ai bambini