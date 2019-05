Vignolese bloccata per la protesta a Italpizza. Domani si ferma anche l'Inalca

Ancora tensioni al quarto giorno di presidi Si Cobas e Cgil ai cancelli: a Italpizza la situazione non migliora. Come ieri, si segnalano tafferugli e lacrimogeni, con via Vignolese bloccata per i sit in dei manifestanti e per le "staffette" organizzate dalle forze dell'ordine per scortare i camion diretti allo stabilimento di strada Gherbella.

E ci sarà sciopero domani, per tutta la giornata e per tutti i turni, per i lavoratori dell'Inalca di Castelvetro e della società Gescar srl che gestisce in appalto diverse fasi della lavorazione delle carni. Lo sciopero è indetto dalla Flai-Cgil: è previsto un presidio a dalle 4 del mattino, che proseguirà per tutta la mattinata davanti ai cancelli in via per Spilamberto.

La protesta è indetta contro l'esternalizzazione "senza alcun controllo della produzione" da Inalca a Gescar, senza informazione e confronto con Rsu, sindacati e lavoratori, accusa il sindacato. Sono 250 gli addetti di Gescar e 600 i dipendenti diretti di Inalca: Flai e lavoratori denunciano anche come non ci sia chiarezza nella distribuzione delle postazioni di lavoro, tra lavoratori Inalca e lavoratori Gescar. Inoltre, secondo la Flai non c'è alcuna volontà da parte di Inalca di rinnovare il contratto integrativo aziendale. Cosi', unitamente alle Rsu, si invoca "il rispetto delle leggi e del contratto nazionale in materia di appalti, l'assunzione diretta del personale Gescar in produzione da parte di Inalca, il rinnovo del contratto e il ripristino di corrette relazioni sindacali".