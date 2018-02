Sciopero nazionale, 24 ore di braccia incrociate per il comparto sanità

L'Ausl di Modena informa che le Associazioni sindacali ANAAO ASSOMED – CIMO – AAROI EMAC – FP CGIL MEDICI E DIRIGENTI SSN – FVM Federazione Veterinari e Medici – FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR) - CISL MEDICI – FESMED – ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI – COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE AREE CONTRATTUALI MEDICA E VETERINARIA UIL FPL, hanno proclamato lo sciopero nazionale di 24 ore del personale appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale, compresi quelli delle strutture anche di carattere privato e/o religioso che intrattengono un rapporto di convenzione e/o accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, per la giornata del 23 febbraio 2018.

Sempre nella giornata del 23 febbraio le Organizzazioni sindacali NURSIND – SINDACATO DEGLI INFERMIERI ITALIANI E NURSING UP – SINDACATO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE, hanno proclamato sciopero nazionale del personale del Comparto della sanità pubblica.

L'Associazione Sindacale CUB Sanità Italiana aderisce al suddetto sciopero per tutto il personale del Comparto del Settore sanitario delle Aziende Pubbliche. Inoltre, nella stessa giornata, il Sindacato Professionale SHC Sanità Human Caring ha proclamato lo sciopero di tutto il personale operatore socio-sanitario.

Lo sciopero, potenzialmente, coinvolge quindi tutto il personale del Servizio Sanitario Nazionale. Come prevedono le norme vigenti saranno garantiti i servizi minimi essenziali e in particolare le urgenze, mentre le attività programmabili potranno subire riduzioni conseguenti all’adesione allo sciopero. Utile dunque verificare se visite ed esami prenotati potranno essere svolti come da programma.