Scippi alle donne anziane in bicicletta, smascherato un 17enne

Uno studente non ancora maggiorenne ma già gravato da precedenti di polizia è stato tratto in arresto ieri pomeriggio a Nonantola dai Carabinieri. Il giovane, nato e cresciuto a Modena da genitori marocchini, lo scorso 21 ottobre si era reso responsabile di uno scippo della borsetta ai danni di un’anziana signora e qualche giorno dopo, il 5 novembre, aveva replicato nei confronti un’altra donna, facendola cadere dalla bicicletta e provocandole così delle ferite. I militari della stazione di Nonantola indagavano su fatti simili già a partire da settembre, quando si erano verificati scippi di questo stesso genere.

Il ragazzo colpiva a sua volta in sella ad una bicicletta, con il volto parzialmente coperto da cappuccio o cappello: raggiungeva le sue vittime a maggiore veocità e strappava la borsa di dosso, oppure dal cestino anteriore. Le denunce non avevano fortnito particolari molto incisivi sulla sua identità, se non in modo approssimativo la giovane età, il colore della carnagione olivastra e la corporatura esile. Solo una volta era stato visto direttamente in volto.

Grazie all'analisi di numerose registrazioni di telecamere comunali e private collocate in diverse aree del paese e grazie agli appostamenti, i carabinieri di Nonantola hanno incominciato a nutrire sospetti sul 17enne, che è poi stato riconosciuto in foto da una delle vittime. Sono seguite altre attività di indagine, l'analisi della bicicletta e degli indumenti usati nei colpi, che hanno fatto chiudere il cerchio intorno al giovanissimo malvivente.

Vista la pericolosità dei reati e il fatto che fosse già gravato da precedenti il Gip del Tribunale dei Minori ha accolto la richiesta del Pm e disposto il collocamento del ragazzo presso la Comunità Ministeriale per i Minorenni di Bologna. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per verificare la responsabilità del giovane anche per gli altri episodi di furto verificatisi a Nonantola.