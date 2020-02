Anziano scippato con la tecnica dell'abbraccio in piazza Cittadella

Un 79enne modenese è stato vittima di un furto don destrezza nella giornata di ieri, mentre si trovava a passare a piedi in piazza Cittadella. Qui è stato avvicinato da una donna che lo ha distratto, dimostrandosi affettuosa e cercando un approccio fisico. In questo modo la sconosciuta è riuscita nell'intento di impossessarsi del portafogli dell'uomo, il quale si è reso conto dell'ammanco soltanto in un secondo momento.

Oltre a denunciare l'accaduto alla Polizia, l'anziano ha anche bloccato la carta bancomat che si trovava nel portafogli rubato, salvo scoprire dalla sua banca che in quel breve lasso di tempo era già stato effettuato un prelievo.