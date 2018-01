Scippi, derubata mentre sale in auto all'uscita del supermercato

Ieri pomeriggio intorno alle 18 una modenese di mezz'età è rimasta vittima di un furto sulla sua autovettura. La signora si era recata a fare la spesa al supermercato Conad di via Viterbo e aveva parcheggiato poco distante, in largo Montecassino. Una volta uscita dal negozio e riposto i suoi acquisti in auto ha appoggiato la borsetta sul sedile posteriore: un secondo di distrazione, prima della partenza, che si è rivelato fatale.

Una donna, che probabilmente l'aveva seguita e osservata a distanza fin dall'uscita del supermercato, ha fulmineamente aperto la portiera e si è impossessata della borsetta, fuggendo poi a piedi. Oltre agli effetti personali, nella borsa si trovava anche il portafogli, con denaro, carte e documenti.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato, ma gli agenti non sono riusciti a mettersi per tempo sulle tracce della ladra.