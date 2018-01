Scippi, due anziane derubate a Modena e Campogalliano

Altri due scippi in strada sono stati consumati nel corso dell'ultimo fine settimana. Il primo è avvenuto a Campogalliano, nella parte centrale della mattinata di ieri: una donna di 79 anni stava camminando lungo via San Martino quando è stata sorpresa da uno sconosciuto alle spalle. Il malvivente le ha afferrato la borsetta ed è fuggito di corsa. La donna non ha subito conseguenze fisiche.

Stessa sorte per una 82enne che ieri sabato scorso - 6 gennaio - si trovava in via Bianchi Ferrari, nel quartiere San Faustino di Modena. In questo caso lo scippatore ha colpito in sella ad una bicicletta, scappando a sua volta dopo aver strappato di mano la borsa dell'anziana. Non è la prima volta, per altro, che quella zona registra scippi con queste stesse modalità. Su entrambi i casi indagano i Carabinieri.