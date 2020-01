Ruba la borsetta ad una donna, rapinatore fermato da un giovane straniero

Nel pomeriggio una 66enne modenese è stata vittima di un'aggressione da parte di uno scippatore. La donna è stata avvicinata dal malvivente mentre saliva sulla propria auto in via Padre Candido e questi le ha strappato di mano la borsetta, colpendo anche la vittima e fancedola cadere a terra. Tutto è accaduto di fronte agli occhi di un ventenne straniero, che non ha perso tempo e ha reagito, mettendosi all'inseguimento del ladro.

Mentre altri cittadini sono stati richiamati dalle grida della 66enne e hanno avvertito telefonicamente le forze dell'ordine, il ragazzo africano ha raggiunto lo scippatore e lo ha bloccato. Non solo: è riuscito anche a trattenerlo fino all'arrivo della Volante più vicina alla zona del delitto. I poliziotti hanno quindi preso in consegna il rapinatore, un 37enne italiano, e lo hanno accompagnato in Questura in stato di arresto.

La signora è invece stata accompagnata per accertamenti al Policlinico, ma non dovrebbe aver riportato lesioni significative nella caduta.