Via Razzaboni, donna scippata da un malvivente in auto

Non solo il centro storico, ma anche la periferia è stata teatro di scippi negli ultimi giorni.Sabato scorso, quando erano circa le 18, una donna modenese di 55 anni è stata infatti vittima di un furto con strappo mentre si trovava in via Razzaboni, la strada che corre parallela alla ferrovia, dove ha sede Hera.

A colpire è stato un uomo che è riuscito ad impossessarsi della borsetta contenente gli effetti personali ed è poi fuggito dopo essere risalito a bordo della propria auto. La vittima ha sporto denuncia ai Carabinieri fornendo una descrizione sommaria del malvivente, che al momento è riuscito a far perdere le proprie tracce.