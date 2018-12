Donna scomparsa nei parcheggio del centro commerciale I Portali, ricerche in corso

Da questa mattina sono scattate ufficialmente le ricerche di una donna scomparsa ieri pomeriggio a Modena. Si tratta di Aurora Lagianella, 76 anni, residente in città, la quale ha fatto perdere le proprie tracce nel parcheggio del centro commerciale I Portali, in via Divisione Acqui. L'anziana si era recata insieme al marito al supermercato verso le ore 16.30, ma per un'incomprensione con il coniuge che si trovava in auto si è allontanata a piedi, sparendo alla vista e probabilmente perdendo l'orientamento.

La signora Lagianella è alta circa 1,50, capelli biondi corti e al momento della scomparsa indossava un piumino lungo color bianco ghiaccio, pantaloni scozzesi, scarpe bianche con una particolare frappa, nonchè un paio di piccoli occhiali ovali.

I famigliari la cercano senza sosta da ieri e hanno rivolto un appello anche sul web, affinché è chiunque la avvisti possa segnalare la sua presenza alle forze dell'ordine, attraverso il numero unico 112. Da stamattina l'area attorno al centro commerciale è battuta dai Vigili del Fuoco.