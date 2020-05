Ragazza 17enne scomparsa da Carpi, ricerche in corso

Ina, una ragazza 17enne di Carpi che ieri sera non ha fatto ritorno a casa. È alta 180cm e pesa 50 kg. In queste ore sono in corso le ricerche, con un avviso diffuso anche sui social network.

Chiunque abbia qualche informazioni utili al suo ritraccio, è pregato di contattare con sollecitudine il Comando Compagnia dei Carabinieri di Carpi allo 059.62276 oppure il 112.