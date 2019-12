Scompare dall'hotel in cui alloggia, rintracciata dalla Municipale

Bigilia di Natale movimentata per la polizia municipale e i carabinieri di Montesilvano, centro della provincia di Pescara, allertati dalla segnalazione di una donna scomparsa dall'hotel Excelsior, dove alloggiava in modo permanente. Si tratta di una donna di 60 anni, affetta da disturbi psichici e vuoti di memoria che si era allontanata dalla sua residenza abituale in stato confusionario.

È stata la figlia che abita a Modena, a segnalare alle forze dell'ordine l'assenza prolungata. Rintracciata dai vigili urbani, è stata successivamente accompagnata in ospedale per le cure del caso.