Scomparso da casa, ricerche in corso per un bambino di 10 anni

Dal pomeriggio di ieri, venerdì 25 maggio, non si hanno più notizie di un bambino di appena 25 anni, residente con la famiglia a Mirandola. Il piccolo si è allontanato dalla propria abitazione in sella ad una bicicletta e da allora i genitori non hanno più avuto sue notizie. Le forze dell'ordine, nello specificico i Carabinieri di Mirandola, sono state allertate e hanno iniziato le ricerche.

Ora come ora si presuppone che il bimbo si sia allontanato in maniera volontaria, forse per dissidi famigliari e che magari abbia raggiunto un rifugio sicuro conosciuto solo a lui. Nonostante la prassi lo consenta, la famiglia ha chiesto che non vengano diffuse foto e generalità del piccolo, enlal speranza che venga ritrovato al più presto in paese, senza troppo clamore mediatico.