Minorenne scomparso da San Prospero, il caso a "Chi l'ha visto"

Da ormai oltre una settimana non si hanno notizia di Hicham, un 14 enne marocchino, che vive con la famiglia a San Prospero. Lunedì 16 aprile, infatti, è uscito di casa alle 7 per andare a scuola e non è più rientrato. L'adolescente è alto 1,70, occhi neri e capelli neri. Indossava scarpe rosse, un giubbotto verde militare e portava con se uno zaino giallo.

Secondo quanto riferito dai conoscenti - che già da qualche giorno hanno diramato un avviso sui social network - il ragazzo avrebbe lasciato una lettera dicendo di essere intenzionato a tornare in Marocco.

Martedì 17 Aprile si sarebbe registrato un un accesso al suo profilo facebook geolocalizzato a Genova. Le forze dell'ordine sono state avvisate e hanno avviato le ricerche. Il caso di Hicham è approdato anche su "Chi l'ha visto". Chi avesse sue notizie è invitato ad avvisare le autorità.