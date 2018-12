Non si placa la protesta dei lavoratori all'Italpizza, ancora blocchi e scontri

Non conosce tregua la mobilitazione del sindacato autonomo SI Cobas, che anche questa mattina ha rilanciato dalle prime ore del giorno la propria protesta davanti allo stabilimento Italpizza di San Donnino, ormai "sotto assedio" da diversi giorni. Lavoratrici e lavoratori, insieme ad aderenti al sindacato provenienti da altre aziende e ad esponenti dei centri sociali, stanno presidiando lo slargo che conduce allo stabilimento e come nei giorni scorsi hanno provato a mettere in atto un blocco dei mezzi per creare difficoltà all'azienda.

Le forze dell'ordine - presenti i reparti mobili di Polizia e Carabinieri - hanno messo in atto anche oggi intorno alle ore 8 la strategia consolidata, che consta nel blocco fisico dei manifestanti con un cordone di umoni in tenuta antisommossa e nel lancio di lacrimogeni, con l'obiettivo di allontanare i manifestanti dal varco carrabile. Si sono avuti momenti di tensione, ma nessuno scontro violento e nessun ferito.

Come nei giorni scorsi si stanno registrando disagi nel tratto di via Vignolese compreso fra San Damaso e il casello di Modena Sud, dove il traffico scorre a rilento. Diversi gruppetti di manifestanti si spostano infatti lungo la strada provinciale e nelle zona limitrofe, seguiti a vista dalle forze dell'ordine. La Municipale è inoltre sul posto per valutare all'occorrenza la chiusura di strada Gherbella, che confluisce sulla Vignolese proprio in corrispondenza della sede di Italpizza.