Ancora scontri e arresti davanti a Italpizza. Strada Vignolese bloccata

Quarto giorno di caos in strada Gherbella, dove da lunedì i manifesti di SI Cobas presidiano costantemente i cancelli di Italpizza. La disponibilità formalmente comunicata dall'azienda ad aprire un dialogo non ha ancora avuto però seguito, così i lavoratori - sostenuti da aderenti al sindacato autonomo provenienti da altre aziende e territori - continuano il picchetto e i tentativi di blocco dei mezzi. Da stamane la Polizia tornata a "protezione" dello stabilimento e ha dovuto più volte sgomberare i manifestanti, per nulla intimoriti da freddo e neve.

Il tono degli scontri si è acceso decisamente durante la mattinata, con diverse cariche di alleggerimento, con ogni camion che veniva letteralmente scortato da un plotone di poliziotti dei reparti mobili. I manifestanti riferiscono anche di un ferito e di tre persone fermate e accompagnate in Questura. IL VIDEO

La dispersione dei manifestanti si è tramutata in una occupazione della sede stradale di via Vignolese, con gravi disagi per la circolazione, che attualmente procede molto a rilento, se non completamente bloccata. Seguiranno aggiornamenti