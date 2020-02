Madonnina, dopo il rave party arrivano le scritte anarchiche

Sabato sera un rave party all'interno di un'area dismessa alla Madonnina ha creato disagi ai residenti e ha richiesto l'intervento della Polizia. Si sono vissuti anche momenti di tensione fra gli agenti e le persone presenti alla festa, alle spalle del complesso Senada, ma i "festeggiamenti" sono proseguiti per tutta la notte con musica ad alto volume. Lo stabile abbandonato è stato danneggiato dai partecipanti, che avrebbero anche lanciato frammenti di vetro e pietre all'indirizzo della polizia. La Questura non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo.

Il lascito di questa serata balorda è poi rimasto ben visibile anche all'esterno, sui muri di cinta dell'area in disuso che affaccia su via Mercalli. Come si potrebbe dedurre dalle scritte, tra i giovani protagonisti del rave vi erano anche esponenti del mondo anarchico e antagonista. Lo testimonia il tenore delle frasi vergate con la bomboletta spray. "Foibe menzogna di stato", "+ sbirri morti", "spara a Salvini" e così via. Oltre ad un singolare "Pavarotti pezzo di merda".

Gallery