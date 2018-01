Chirurgia endoscopica dell’orecchio: Modena centro di riferimento regionale

La Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, diretta dal prof. Livio Presutti, è stata riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna come Centro di Riferimento regionale per la Chirurgia Endoscopica dell’orecchio. Il riconoscimento – giunto con delibera della Giunta 2112/2017 e finanziato con delibera 2165 del 20.12.2017 – ha lo scopo di promuovere la costruzione di un sistema a rete a livello regionale per la cura, la didattica e la ricerca in un settore dove la capacità di concentrare la più alta casistica in pochi centri di altissima specializzazione (HUB) consente di ottimizzare le risorse umane, scientifiche e tecnologiche.

“Questo importante riconoscimento per la nostra Azienda e per la sanità modenese nel suo complesso è frutto del lavoro del prof. Presutti e della sua equipe, commenta il Direttore generale Ivan Trenti. Essere centro di riferimento regionale vuol dire vedere apprezzato il lavoro di tutti i professionisti che in questi anni hanno lavorato sotto il punto di vista scientifico e clinico. E’ un impegno preciso della Direzione aziendale sostenere il centro nel modo migliore possibile sia dal punto di vista organizzativo che di distribuzione delle risorse. Non è un traguardo, ma uno sprone a lavorare a beneficio dei pazienti. Un centro di riferimento, infatti, deve costituire il volano per far sì che tutti i pazienti con patologie otorinolaringoiatriche possano usufruire delle migliori cure possibili per la loro patologia. Al Policlinico o nella rete ospedaliera della provincia”

La decisione regionale è giunta quasi contestualmente alla partecipazione del prof. Livio Presutti dal 5 al 7 gennaio a un importante congresso presso l’Ospedale Universitario di Shangai in Cina. Invitato dal prof. Hao Wu, Presidente della Società Cinese di Otorinolaringoiatria, come ospite d’onore, Il prof Presutti ha tenuto tre lezioni magistrali, ha effettuato un complesso e innovativo intervento chirurgico in diretta presso l’Ospedale Universitario di Shangai ed ha eseguito una dissezione anatomica magistrale di fronte a oltre 250 fra i più importanti Otologi della Cina. Durante il corso, vi è stata una manifestazione ufficiale per presentare l’edizione cinese del libro ENDOSCOPIC EAR SURGERY scritto in inglese dai professori Livio Presutti e Daniele Marchioni (otorinolaringoiatra formatosi nel nostro Ateneo e, dal 2014, Direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica dell'Università di Verona), pubblicata il giorno prima dell’inizio del congresso che ha riscosso un enorme successo, tanto che in un solo giorno ne sono state vendute oltre 200 copie. “Molti chirurghi cinesi – ha spiegato Presutti - hanno recentemente iniziato questo nuovo tipo di attività proprio seguendo le tecniche sviluppate e insegnate dalla Scuola Modenese; diversi colleghi cinesi sono venuti negli anni scorsi a Modena per seguire i nostri corsi e hanno partecipato al congresso mondiale sulla chirurgia endoscopia dell’orecchio tenutosi a Bologna nell’Aprile dello scorso anno e organizzato congiuntamente da me e dal prof. Marchioni”.

La scelta dell’Otorinolaringoiatria del Policlinico come centro HUB per queste patologie non giunge, quindi, a sorpresa. Sotto la Direzione del prof. Livio Presutti, la Clinica modenese, infatti, è diventata una delle più prestigiose d'Italia e fra le più conosciute a livello internazionale, come dimostrato dalla presenza costante di stranieri che frequentano la struttura.

“Anche per la Facoltà di Medicina – aggiunge il Presidente prof. Giovanni Pellacani – questa decisione regionale apre nuovi orizzonti in campo scientifico e didattico perché ci consentirà di aumentare la nostra capacità di attrazione anche verso l’estero, che saremo chiamati a supportare con appositi programmi di insegnamento dedicati agli studenti stranieri. Una sfida che dovremo vincere per poter proporre un’offerta didattica sempre più appetibile, accompagnata da a programmi di ricerca sempre più importanti”