Scuola. 2^ tappa a Modena per il “Commissario Mascherpa”

Questa mattina si sono tenuti altri due incontri nell’ambito del progetto concorso “PretenDiamo legalità, a scuola con il Commissario Mascherpa”, realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con il MIUR. Protagonisti gli alunni delle classi 3^ delle scuole primarie “Caduti per la Libertà” e “Capuana” di Sassuolo e gli studenti del Liceo “Morandi” di Finale Emilia. Questa volta a portare il messaggio di legalità del Commissario Mascherpa, testimonial dell’iniziativa, che ispirerà gli studenti nella realizzazione degli elaborati in vista del concorso, sono stati il dott. Fabio Pecoraro e la dott.ssa Daniela Braida, rispettivamente Dirigenti del Commissariato di P.S. di Sassuolo e di Mirandola.

Nel corso dell’incontro con i liceali, tenuto dalla dott.ssa Braida, sono state affrontate varie tematiche: dal significato di coscienza civile alle regole del vivere comune, dalla necessità di essere responsabili e consapevoli delle proprie azioni al concetto di imputabilità. Il dott. Pecoraro si è trovato di fronte un pubblico di giovani leve molto esigente: i bimbi, di età compresa tra gli 8 e i 9 anni, si sono dimostrati particolarmente interessati, partecipando attivamente ad una simulazione di un sopralluogo di Polizia Scientifica. Letteralmente presa d’assalto, poi, l’autovettura della Squadra Volante messa a loro disposizione!