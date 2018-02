Scuola Fassi di Carpi. Le lezioni sono sospese anche domani

Resterà chiusa anche domani, sabato 10 febbraio, la scuola secondaria di primo grado Fassi dell’Istituto comprensivo Carpi 2 di Carpi, le cui lezioni non si sono svolte già oggi a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento che ha provocato cospicue perdite. I lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dell’impianto della struttura scolastica, iniziati già ieri pomeriggio, sono in corso. I genitori degli alunni del plesso di via Melvin Jones (zona Bollitora) sono stati avvertiti.