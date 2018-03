Neve, domani chiudono tutte le scuole della Bassa modenese

A causa dell'allerta neve, nella giornata di venerdì 2 marzo i nidi e le scuole di ogni ordine e grado dei nove Comuni Modenesi dell'Area Nord rimarranno chiusi. Le istituzioni hanno deciso di non far correre rischi alle famiglie, bloccando preventivamente l'attività scolastica nonostante attualmente la situazione legata alla neve non stia causando disagi particolarmente gravi. Preoccupano tuttavia le gelate.

Rientrano in questo provvedimento le scuole di Camposanto, Finale Emilia, Concordia sulla Secchia, Cavezzo, Mirandola, San Felice sul Panaro, Medolla, San Possidonio e San Prospero.