Gelicidio, scuole chiuse e mercato annullato a Sassuolo

L’allerta meteo della Protezione Civile dell’Emilia Romagna prevede, per domani venerdì 2 marzo, un peggioramento delle condizioni: “Nella prima parte della giornata di domani venerdì 2 marzo – recita l’allerta - un nuovo impulso perturbato apporterà precipitazioni estese all'intero territorio regionale che tenderanno ad esaurirsi nella seconda parte della giornata. I fenomeni avranno la caratteristica di pioggia che gela al suolo. Nelle aree con accumulo di neve, al termine delle precipitazioni, saranno possibili gelate al suolo”.

Per questo motivo domani, venerdì 2 marzo, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del CPIA, dei Nidi d’Infanzia, del Centro per le Famiglie, della Biblioteca Leontine, della Scuola Bottega di Via Respighi nonché dei centri diurni per anziani e disabili, presenti sul territorio comunale.

Non è la neve il problema, ma il ghiaccio: il provvedimento è stato deciso dall’Amministrazione Comunale in previsione di un possibile “gelicidio”, pioggia ghiacciata che rende particolarmente difficoltosa e pericolosa la circolazione, sia a piedi che in auto, con l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi per le persone e limitare il traffico in circolazione. Parallelamente, per le stesse motivazioni, anche il mercato ambulante di domani è stato annullato.