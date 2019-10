Svuotano il conto dopo aver trovato una carta di credito persa, denunciati

Si sono imbattuti in un portafogli smarrito con all'interno una carta di credito e sono riusciti a svuotare il conto ad essa collegato. È accaduto a Medolla qualche settimana fa, allorquando un uomo del posto si è presentato in banca per richiedere una nuova carta di credito. In quella occasione ha scoperto che il suo conto corrente era stato ripulito e dunque si è recato in caserma dai Carabinieri per denunciare l’accaduto.

Le indagini portate avanti dai militari della Stazione di Medolla hanno però fatto luce sull’accaduto: due uomini - uno originario del sud America ed uno di Lecce- dopo aver ritrovato il suo portafogli, erano riusciti ad accreditare su su un conto corrente bancario intestato ad uno di essi la cifra di 10mila euro.

I due sono stati denunciati per frode informatica ed il conto corrente è stato sequestrato, assieme all’intera somma di denaro che quanto prima sarà restituita al legittimo proprietario.