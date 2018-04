Il Secchia erode l'argine, percorso natura chiuso fino all'estate

Lungo il Percorso natura del Secchia, all'altezza del tratto franato tra Colombarone e Marzaglia nuova a Formigine, la Provincia realizzerà in estate un intervento di manutenzione che consentirà la riapertura a ciclisti e pedoni. Lo ha annunciato oggi l'ente, dopo che nei giorni scorsi il percorso era stato ulteriormente "mangiato" dalle piene del fiume.

Si tratta di lavori di sistemazione che interesseranno un tratto lungo oltre cento metri, non certo una banalità. Per risolvere in modo definitivo la situazione, infatti, serve un intervento strutturale di rinforzo e protezione della sponda del corso d'acqua, o in alternativa di deviazione del tracciato, con costi elevati che la Provincia non è in grado di sostenere. Il tratto del percorso è chiuso da oltre un anno con la situazione che è ulteriormente peggiorata durante le recenti piene del fiume.