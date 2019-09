Scopre la marijuana nella camera del figlio e lo segnala ai Carabinieri

Una donna residente a Mirandola ha fatto nei giorni scorsi una scoperta inaspettata: mentre rassettava la casa ha trovato nella stanza del figlio 21enne alcuni barattoli contenenti marijuana. Circa 20 grammi la sostanza conservata dal giovane, probabilmente ad uso personale o da "condividere" con gli amici. Se solitamente i panni sporchi si lavano in famiglia, in questo caso la madre ha scelto un approccio diverso e si è recata personalmente presso la Stazione dei Carabinieri per chiedere aiuto.

I militari hanno quindi annotato l'accaduto e il comandante della Stazione ha personalmente convocato il 21enne per un confronto. La quantità trovata - e l'assenza di altre prove - non era tale da far pensare ad un'attività di spaccio, ma nulla ha potuto impedire all'Arma di segnalare il ragazzo alla Prefettura, che potrebbe tramutarsi nella sospensione della patente o in altre misure.

Il giovane non ha ovviamento preso molto bene la decisione della madre, ma dopo il confronto e il colloquio con i militari i due si sono riappacificati prima di uscire dalla caserma.