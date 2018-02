Segnalate telefonate-truffa di finti addetti, il Comune mette in guardia

Attenzione alle truffe, gli operatori del Comune di Modena non telefonano per proporre visite a domicilio, né tantomeno si recano a casa dei cittadini per dare istruzioni sul risparmio energetico.

Ai centralini dell’amministrazione comunale in questi giorni sono arrivate diverse telefonate di cittadini che riferiscono di essere stati contattati telefonicamente da persone che dichiarano di essere tecnici del comune di Modena. Si tratta di finti addetti comunali che chiedono ai malcapitati di potersi recare a casa loro per istruirli sul corretto utilizzo degli elettrodomestici ai fini del risparmio energetico.

L’Amministrazione invita i cittadini a fare molta attenzione quando si ricevono telefonate di questo genere, ad approfondire chi è l’interlocutore dall’altra parte del ricevitore prima di dare informazioni personali e raccomanda di prestare la massima attenzione di fronte a richieste di poter accedere alle abitazioni private.

Il numero verde Sos Truffa 800 631 316 è a disposizione per chiarimenti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.