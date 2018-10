'ndrangheta Aemilia, la Cassazione conferma 40 condanne

Ieri la Corte di Cassazione, in tarda serata, si è pronunciata sulle sentenze d'appello emesse con rito abbreviato per 46 imputati del processo Aemilia contro la 'ndrangheta. Sono state confermate 40 condanne, ridotta la pena a due imputati e disposto un nuovo processo per quattro di loro. La sentenza certifica così in maniera inappellabile l'esistenza e gli affari sporchi degli uomini della cosca Grande-Aracri di Cutro, trapiantata nella provincia reggiana e nei territori limitrofi.

Nuovi processi invece per l'ex consigliere comunale di Reggio Emilia Giuseppe Pagliani (esponente di Forza Italia) e Francesco Frontera, oltre che Francesco Lamanna (ritenuto dagli inquirenti referente del mantovano) e Michele Colacino, oltre che per Romolo Villirillo. Quest'ultimo sarà nuovamente giudicato dalla Corte d'appello di Bologna in relazione a due soli capi di imputazione: le false fatturazioni e il reimpiego di capitali di provenienza illecita in particolare nella zona della provincia di Piacenza. è quanto si legge nel dispositivo della sentenza.

Per Gianluca Crugliano, definito dagli inquirenti un "soggetto dedito in forma non estemporanea alla consumazione di illeciti fiscali" è confermata la condanna, ma annullato il carattere della "ritenuta continuazione" dei reati. Pertanto la sua pena è stata rideterminata in un anno, due mesi e 20 giorni di reclusione. Per Michael Stanley Salwach, americano nato in Pennsylvania e residente in Lussemburgo, che nelle carte del processo è definito il soggetto "al quale possa essere ricondotta l'architettura di frode" viene invece esclusa la riconosciuta recidiva e continuazione degli illeciti. è pertanto rinviato a giudizio in altra sezione della Corte di Appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Respinto infine in toto il ricorso di Domenico Mesiano -il funzionario infedele della Questura reggiana al soldo della cosca che minaccio' una giornalista- che è stato condannato ad otto anni e mezzo di carcere in secondo grado. Ed ora anche al pagamento delle spese del procedimento.

Ammontano poi nel complesso a circa 50.000 euro le spese legali sostenute dalle parti civili del processo Aemilia contro che i giudici hanno disposto vengano risarcite loro dagli imputati. A Libera, (ad eccezione di Giuseppe Pagliani e Michele Colacino), gli altri 44 imputati verseranno ad esempio 15.000 euro (oltre accessori). Tutti e 46 gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato e sono passati per i due precedenti gradi di giudizio dovranno invece ora risarcire le spese sostenute dalle parti civili per il processo di terzo e ultimo grado. Sono quantificate, tra le altre, in 3.000 euro al Comune di Reggio Emilia e 5.000 alla Provincia di Reggio Emilia e i cinque Comuni reggiani di Reggiolo, Montecchio, Bibbiano, Gualtieri e Comune Brescello. Alla Provincia di Modena e al Comune di Finale Emilia vanno 3.000 euro, 8000 euro al consorzio Cna Fita e 10.000 a Confindustria. Il rimborso delle spese legali per presidenza del Consiglio dei ministri, ministero dell'Interno e Agenzia delle entrate è di 2.500 euro.