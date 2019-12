Panettoni artigianali senza tracciabilità, sequestrati 18 kg in una pasticceria

Alcuni prodotti "fin troppo artigianali" sono stati sequestrati a seguito di un controllo dei Nas in una pasticceria di Vignola. SI tratta di alcuni panettoni di produzione propria che il negozio aveva messo in vendita, senza tuttavia rispettare alcune norme sulla sicurezza alimentare a tutela dei consumatori. I panettoni infatti erano privi dell'etichetta con le informazioni necessarie a garantire la tracciabilità dei prodotti, come invece è necessario per certe categorie di prodotti da forno entro cui rientrano appunto anche i dolciumi natalizi.

Oltre al sequestro, i Nas hanno contestato anche alcune violazioni minori, come ad esempio la burocrazia relativa alle procedure di sicurezza, oppure la cartellonistica presente (o assente) all'interno del locale. Il titolare è stato sanzionato per 2.400 euro.