Abiti contraffatti e materiale elettrico pericoloso, sequestri della Finanza

Seguendo gli input emanati dal Comando Generale della Guardia di Finanza e dal Ministero dell’Interno, anche in provincia di Modena i finanzieri hanno incrementato, nel periodo delle festività di fine anno, le attività in strada, anche per garantire una maggiore percezione di sicurezza da parte della collettività. L’attività di controllo economico del territorio ha consentito alle Fiamme Gialle di individuare e sequestrare circa 400 capi di abbigliamento di una nota griffe d’oltreoceano che, dagli approfondimenti esperiti in loco anche grazie all’ausilio di un perito, sono risultati essere artatamente contraffatti e prodotti da soggetti non autorizzati che, indebitamente, avevano riprodotto il marchio originale.

Inoltre, nel corso dei controlli sono stati sequestrati oltre 2500 adattatori elettrici da viaggio non conformi agli standard di sicurezza minimi imposti dalla specifica normativa per la tutela dei consumatori; materiale elettrico dichiarato pericoloso dopo essere stato sottoposto a numerosi test di collaudo. Gli ulteriori analoghi controlli eseguiti dalle Fiamme Gialle modenesi hanno consentito di accertare che, oltre al sequestro operato, dal 2013 erano stati acquistati e poi rivenduti altri 70.000 pezzi dello stesso materiale elettrico pericoloso, di cui circa 50.000 unità ceduti all’estero, condotta per la quale sono state contestate le specifiche violazioni previste dal vigente codice del consumo. Al termine delle operazioni di sequestro i responsabili sono stati segnalati alle competenti Autorità.

La Finanza non ha reso noto nomi delle aziende e luoghi in cui sono avvenuti i sequestri.

Infine, sono stati effettuati, in prossimità dei festeggiamenti di fine anno, numerosi controlli presso rivenditori di a giochi pirotecnici dai quali non sono però emerse criticità: i prodotti messi in vendita rispettavano gli standard di sicurezza per i consumatori richiesti dalle leggi vigenti.