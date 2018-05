Alimenti scaduti e senza etichettatura, multa per un ristorante di Bomporto

Si allunga la lista dei locali pubblici della provincia di Modena in cui i Carabinieri del Nas hanno riscontrato irregolarità, in quella che è una campagna di controlli iniziata nei mesi scorsi e che sta portando alla luce molte mancanze da parte di ristoranti etnici e nostrani. Ieri è toccato anche all'Osteria Panaria Bassa di via Tevere a Bomporto ricevere la visita dei militari di Parma, accompagnati dai colleghi della stazione del paese.

La rigida perquisizione ha fatto emergere una criticità riguardante alcuni dei prodotti alimentari conservati dal locale. Parliamo in particolare di formaggi, pasta ripiena, carne e pane (per un peso complessivo di 60 chili) che erano conservati senza le informazioni che la legge prescrive di apporre sull'etichetta. Mancavano infatti date di scadenza e origine dei prodotti, così che gli alimenti risultavano no tracciabili. Alcuni erano anche conservati oltre la data di scadenza presunta.

Il titolare è stato sanzionato con una multa di 2.500 euro e i prodotti sottoposti a sequestro. L'Osteria non ha però subito sanzioni per quanto riguarda la licenza e l'apertura al pubblico potrà procedere regolarmente.