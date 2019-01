Arance sequestrate ad un commerciante abusivo e donate a Porta Aperta

Durante un controllo i Carabinieri di Mirandola si sono imbattuti in un venditore abusivo di frutta. Un fenomeno noto, che riguarda soprattutto persone che girano con furgoni carichi di frutta e verdura e si piazzano lungo le strade più frequentate. In questo caso il commerciante, un uomo di origine calabrese, aveva sul suo furgone 180 chili di arance, ma nessuna autorizzazione a vendele sulla pubblica via.

Il venditore è stato multato per ben 5.000 euro e la frutta è stata sequestrata. Trattandosi di merce deperibile, le cassette di arance sono state destinate immediatamente in beneficenza e donate all'azssociazione di volontariato Porta Aperta.