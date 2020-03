Arnesi da scasso in auto, denunciati quattro stranieri a Maranello

Ieri sera intorno alle ore 20 una pattuglia dei Carabinieri di Maranello ha intercettato un'auto sospetta, una station wagon con a bordo 4 persone che si aggirava in una zona residenziale. I militari hanno quindi deciso di fermare il mezzo e identificare i passeggeri, che si sono rivelati quattro cittadini di nazionalità moldava.

Il controllo più approfondito dell'auto ha permesso di individuare diversi arnesi da scasso (in foto) che i quattro non hanno saputo giustificare in maniera convicnente. Il materiale è stato perciò sequestrato e gli stranieri sono stati denunciati a piede libero per possesso di arnesi da scasso.

Per i quattro moldavi, con precedenti penali, è stata inoltrata una proposta per il foglio di via obbligatorio da Maranello.