Attrezzi di dubbia provienenza, sequestro e denuncia per un venditore ambulante

Nella giornata di ieri i Carabinieri di Pavullo hanno svolto controlli nei confronti di un venditore ambulante, che stava esercitando la propria attività lungo le strade del Frignano. L'uomo vendeva in particolare attrezzi da lavoro e altra strumentazione specialistica, tra cui un gruppo elettrogeno, prodotto in Cina e risultato privo del marchio CE.

Anche altra merce era di fatto non tracciabile, motivo per cui i militari hanno deciso di sequestrare i prodotti. Il venditore, un 68enne di origine campana, è stato denunciato sia per vendita di prodotti non conformi, sia per il ben più grave reato di ricettazione.