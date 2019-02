Controllo dei Nas in un'azienda del settore carni, sequestrate 36 tonnellate di cibo

I carabinieri del NAS di Bologna hanno svolto nei giorni scorsi nuovi accertamenti sulle aziende del settore della lavorazione carni, da tempo non solo sotto la lente di ingrandimento delle dinamiche sindacali e del lavoro in appalto, ma anche delle verifiche da parte del Nucleo Antisofisticazione. dell'Arma. Nel corso del controllo, i militari hanno effettuato il sequestro cautelativo di 36 tonnellate di materie prime di lavorazione - salumi, prosciutti, formaggi, carni cotte - in quanto erano nel magazzino nonostante il termine per la conservazione fosse già stato superato.

Il valore della merce sequestrata è ingente, stimato in 370.000 euro. Il legale responsabile dell’azienda è stato sanzionato ed è stato segnalato all’Autorità Sanitaria Locale, che dovrà disporre eventuali azioni nei confronti dell'azienda.