Trasporto di rifiuti ferrosi senza autorizzazione, sequestro e denunce in città

Nei giorni scorsi la Polizia Ferroviaria di Modena ha condotto, coordinata dal Compartimento Polfer di Bologna, l’“Operazione Stazioni Sicure”, promossa dal Ministero dell’Interno, finalizzata all’intensificazione dei controlli alle persone ed ai bagagli con l’ausilio di unità cinofile e metal detector.

La Squadra Rame compartimentale, nucleo della polizia giudiziaria e amministrativa, ha effettuato specifici controlli alle ditte di recupero di materiali ferrosi sia in città sia in provincia.

Nella zona industriale di Modena, presso un noto rottamaio, gli agenti hanno sequestrato 205 Kg di rifiuti ferrosi, dopo aver accertato infrazioni alla normativa ambientale.

In particolare, l’autista del furgone che trasportava il materiale, italiano trentenne con precedenti penali, è stato denunciato in quanto sprovvisto dell’autorizzazione al trasporto e non iscritto all’albo dei gestori nazionale-ambientale. Il titolare della ditta è stato denunciato per aver ritirato il materiale senza la dovuta verifica della regolarità del trasporto.