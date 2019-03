Controlli antidroga al party "folle", sequestri e denunce all'ingresso di ModenaFiere

In occasione dell’evento “Erlow", il party internazionale approdato a ModenaFiere lo scorso sabato 16 marzo, le forze dell'ordine ono state impegnate per garantire la sicurezza dei partecipanti e la tutela dell'ordine pubblico, dal momento che la festa è stata partecipata da circa 4mila persone, da sera fino all'alba di domenica. Il bilancio complessivo della manifestazione è stato positivo, anche in virtù dei rigidi controlli all'ingresso del quartiere fieristico e lungo le strade.

Un lavoro particolarmente significativo è stato svolto dai finanzieri del Comando Provinciale di Modena, che hanno effettuato oltre cento controlli antidroga nei confronti dei partecipanti alla serata, anche grazie alle unità cinofile della Compagnia Modena e del I Gruppo Bologna. Il fiuto di Thor, Dellie e Cal, i tre cani delle Fiamme Gialle, ha condotto i finanzieri a controllare tasche, giubbotti, zaini e scarpe dei giovani pronti a festeggiare, scoprendo chi voleva farlo anche attraverso l'uso di stupefacenti.

Sono state individuate 27 persone, di cui 25 con un’età compresa fra i 17 ed i 23 anni, in possesso di droghe fra le più disparate (marijuana, hashish, ecstasy e cocaina). I controlli, svolti mediante il personale specializzato A.T.P.I. in forza al locale Reparto territoriale, hanno portato al complessivo sequestro di 129,96 grammi di stupefacente, pari a più di 150 dosi, pronte per essere consumate durante la serata. Oltre a marijuana, hashish, e cocaina, i militari delle Fiamme Gialle hanno trovato anche chetamina e MDMA, nonché sostanze diffuse fra i giovani.

Le perquisizioni, effettuate anche mediante l’impiego di personale femminile delle Fiamme Gialle, hanno confermato che, come spesso accade, chi è disposto ad assumere sostanze droganti in occasione di eventi mondani, preferisce arrivare premunito. Sono state complessivamente segnalate 25 persone all’Autorità Prefettizia, in quanto in possesso dello stupefacente “per uso personale”, mentre sono stati identificati e denunciati a piede libero due soggetti che detenevano un quantitativo decisamente considerevole e differenziato di stupefacente. Si tratta di due cittadini italiani trovati in possesso di 10 dosi di cocaina, 3 di hashish e 8 sigarette, già confezionate, di marijuana.

Fra i giovani controllati trovati in possesso di stupefacente, anche chi si trovava alla guida della propria autovettura, nei confronti del quale si è proceduto al ritiro della patente di guida.