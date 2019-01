Carpi, ancora sequestri in Comune nell'inchiesta sugli appalti

Sta procedendo a spron battuto il lavoro della magistratura modenese sull'inchiesta che coinvolge il Comune di Carpi e in particolare l'attività del Settore A7 "Restauro, Cultura, Commercio e Programmazione Economica e Turistica". Per quanto finora reso noto, l'indagine coinvolge diverse persone, tra cui personale del Comune ed il vicesindaco Simone Morelli: le ipotesi sarebbero di concussione, turbativa di libertà nel procedimento di scelta del contraente e corruzione, ma ancora non si conoscono con precisione le eventuali accuse mosse dai pm Claudia Natalini e dal procuratore capo Lucia Musti, visto che l'inchiesta è ancora in fase embrionale.

Anche questa mattina, 2 gennaio, alcuni militari della Compagnia Carabinieri di Carpi si sono nuovamente recati in alcune sedi comunali per acquisire documentazione, come avvenuto altre volte nel corso del mese di dicembre. Oltre alle assegnazioni di alcuni eventi culturali dei mesi passati, sarebbero finite nel mirino degli inquirenti anche gare d'appalto per lavori pubblici.

"Il Comune - si legge in una nota - continua ad assicurare alla Procura della Repubblica la massima collaborazione, e osserva che l’indagine sta proseguendo con celerità nell’interesse dell’ente e di tutti i cittadini". Lo stesso sindaco Bellelli aveva rimarcato nei giorni scorsi la speranza che la magistratura lavorasse in fretta.