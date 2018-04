Droga nascosta in un vaso del cortile condominiale, sequestrati sei etti di hashish

La Polizia Municipale di Castelfranco ha sequestrato nei giorni scorsi in un cortile condominiale del centro storico del capoluogo, un ingente quantitativo di hashish - circa 600 grammi - grazie alla segnalazione tempestiva di un cittadino. L’uomo, dopo avere notato ripetuti e strani movimenti nell’area cortiliva, ha allertato gli agenti della Polizia Municipale che hanno ritrovato la sostanza stupefacente all’interno di un vaso.

Subito sono scattate le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Modena per risalire ai proprietari della droga, che al momento non sono stati individuati. Si tratta in ogni caso del più importante sequestro di droga effettuato da sempre da parte della Polizia Municipale di Castelfranco Emilia sul territorio comunale.

“Questa brillante operazione è l’essenza della collaborazione tra cittadini, Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine - affermano il Sindaco Stefano Reggianini e l’Assessore alla Sicurezza Giovanni Gargano - prosegue a tutto tondo, in questo caso grazie alle modalità operative del progetto del Controllo del Vicinato, il lavoro messo in campo per poter affrontare il tema, molto complicato, della sicurezza urbana di un territorio. Siamo compiaciuti che il lavoro silenzioso dei vari attori coinvolti stia dando risultati evidenti che ci auguriamo possano essere sempre di più e sempre più duraturi, sottolineando però che la sicurezza al 100% non esiste e che la prima sicurezza parte direttamente dai comportamenti responsabili di ogni persona. Ringraziamo il cittadino per l’immediata segnalazione e ci congratuliamo con la nostra Polizia Municipale per l’intervento puntuale ed efficace. Il nostro obiettivo, insieme agli organi preposti alla sicurezza urbana, è quello di mantenere alta la soglia di attenzione e di proseguire anche in futuro con le stesse modalità operative che godono dell’apprezzamento di molti cittadini”.