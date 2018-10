Controlli nelle scuole di Carpi, sequestrata marijuana nelle aiuole e nei bagni

Nella mattina di ieri, nell’ambito del piano di Controllo Integrato del Territorio, gli agenti del Settore Anticrimine del Commissariato di Carpi, unitamente ad operatori della Squadra Mobile della Questura di Modena, di una unità cinofila di Bologna e a personale della Polizia Municipale di Carpi, hanno svolto un servizio mirato che ha interessato tre istituti scolastici superiori della città. Obiettivo, condiviso dalla Polizia di Stato con le istituzioni scolastiche ai vari livelli, era quello di monitorare il consumo di stupefacenti.

I controlli, d’intesa con i presidi, sono iniziati all’esterno per poi svilupparsi anche negli spazi comuni interni e in alcune aule individuate a campione. Sono state effettuate delle verifiche anche all’interno di alcuni negozi adiacenti agli istituti scolastici e punti di ritrovo dei ragazzi, durante le quali sono stati identificati una trentina di giovani studenti che volutamente non si erano presentati alle lezioni mattutine.

Sono stati rinvenuti e sequestrati, a carico di ignoti, alcuni grammi di marijuana che erano celati in una aiuola, posta nelle vicinanze di uno dei plessi, ed all’interno di uno dei bagni di un istituto. Nessun giovane è stato denunciato.