Droga e farmaci dopanti per i bodybuilder, maxi sequestro e arresto a Modena

Prosegue la lotta al traffico di farmaci illegali sul nostro territorio, già noto alle cronache per essere teatro di un commercio clandestino di medicinali "proibiti", diretti in particolar modo ai culturisti in cerca di metodi chimici per alterare il loro fisico. Lunedì scorso i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Modena e del Nas di Parma, hanno infatti eseguito una perquisizione nei confronti di un cittadino lituano residente a in città e sospettato di gestire sostane illegali.

L'indagine, coordinata dal PM Francesca Graziano, si è rivelata corretta: nell'abitazione dello straniero sono è stata trovata oltre un etto marijuana, ma soprattutto numerose confezioni di farmaci detenuti illegalmente per un valore economico di oltre 500.000 euro. Si tratta di svariate centinaia di confezioni, di cui numerose ad uso veterinario (come il Boldenone) ed altre scadute di validità, etichettate in lingua straniera e prive di A.I.C. (Autorizzazione all’Immissione in Commercio) per l’Italia. I medicinali in questione risultano contenere principi attivi ad effetto dopante, nonché ad effetto stupefacente, come ad esempio il Nandrolone.

Il 35enne lituano è stato dichiarato in stato d’arresto e condotto in cella al carcere di Sant'Anna. Le accuse sono di detenzione di stupefacenti e di introduzione di farmaci privi di autorizzazione, ma anche di "utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti" L'indagine ha infatti portato alla luce l'attività "commerciale" dello straniero, che era solito frequentare diverse palestre di bodybuilding dove, oltre ad allenarsi, contattava i potenziali clienti per la sua peculiare attività.