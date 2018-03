Crea una "farmacia" abusiva falsificando ricette mediche, denunciata

In questi giorni si è chiusa un'indagine dei Carabinieri della Compagnia di Carpi che ha permesso di smascherare i traffici illeciti di una donna di 45 anni, che custodiva nel proprio appartamento un gran numero di medicinali di ogni genere. Dagli oppiacei agli psicofarmaci, passando anche per anestetici per uso veterinario: un vasto campionario che la carpigiana aveva creato nel corso dell'ultimo anno e che era destinato alla vendita sottobanco attraverso una rete di contatti privati.

Come le è stato possibile procurarsi tutti questi farmaci? La risposta è da ricercarsi nell'attività lavorativa della carpigiana, dipendente di uno studio dentistico cittadino in cui lavorava come assistente alla plotrona. Approfittando del suo ruolo e dei momenti di assenza del medico dentista, la 45enne si era a più riprese appropriata del ricettario e si era auto-prescritta i farmaci, apponendo poi in maniera del tutto illegale il timbro e la firma del dottore.

La signora si era rifornita negli ultimi mesi presso diverse farmacie del territorio, ma i suoi acquisti non sono passati del tutto inosservati ad un farmacista. Questi ha senalato il fatto ai Carabinieri, facendo notare come la donna ritirasse un numero non certo congruo di medicinali. I militari hanno approfondito e sono arrivati al sequestro delle confezioni. La carpigiana è stata denunciata a piede libero sia per il reato di falso materiale, sia per quello di esercizio abusivo della professione.