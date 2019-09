Si barrica in casa con madre e sorella e minaccia di incendiare l'appartamento, arrestato

In preda ad una furia innaturale ha fatto irruzione in casa, ha chiuso la porta con la chiave e l'ha spezzata nella toppa per impedire l'accesso ad altre persone. Poi si è messo ad urlare e a spaccare mobili e suppellettili, spargendo poi liquido infiammabile nell'appartamento e minacciando di dare fuoco a tutto. Questo sotto lo sguardo attonito e terrorizzato della madre e della sorella.

Sono state proprio le grida delle due donne a richiamare l'attenzione dei vicini, che hanno allertato il 112, consentendo così l'intervento dei Carabinieri. E' successo a Maranello intorno alle ore 2 della notte scorsa. Insieme ai militari sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che muniti di motosega hanno abbattuto la porta dell'abitazione per consentire l'accesso agli uomini dell'Arma, che hanno poi bloccato il giovane fuori di sè.

E' così finito in manette un 30enne maranellese, incensurato, con alle spalle una complessa vicenda famigliare, che ha minato la sua tenuta psicologica. L'uomo è stato portato direttamente in carcere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che dovrà valutare la convalida dell'arresto. Le accuse sono molto pesanti: violenza privata, sequestro di persona e tentato incendio. Nessuno ha riportato fortunatamente lesioni fisiche.