Droga, 5 chili di marijuana nascosti tra il fieno degli asinelli di San Pancrazio

Davvero un'amara sorpresa per padre Romano Volpari, il frate francescano che da ormai tanti anni manda avanti la chiesa di San Pancrazio e la struttura che si trova accanto al luogo di culto, che ospita persone in difficoltà e anche una piccola fattoria con animali. Nei giorni scorsi, infatti, uno dei collaboratori del frate francescano ha notato una presenza insolita dietro ad una delle balle di fieno sistemate nella piccola baracca di lamiera che serve da ricovero per i due asinelli: un involucro contenente un'erba di ben altro tipo, la cui presenza è stata immediatamente segnalata alla Polizia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Narcotici della Squadra Mobile, che hanno perquisito a fondo il fienile, recuperando diversi sacchetti contenenti marijuana, per un peso complessivo di ben 5,2 chilogrammi. Gli involucri erano divisi in diverse pezzature da un chilo, mezzo e 250 grammi. Il nascondiglio era stato scelto in modo appropriato, non solo per non destare sospetti, ma anche per confondere le unità cinofile durante eventuali perquisizioni. Nelle settimane precedenti la Polizia aveva infatti ricevuto segnalazioni di un viavai sospetto.

Il sequestro è stato eseguito a carico di ignoti, dal momento che non è stato possibile attribuire a nessuno il possesso dello stupefacente. La struttura per altro è sempre aperta e liberamente accessibile a chiunque, così che serviranno ulteriori indagini per ricostruire la provenienza, la gestione e la destinazione della marijuana: si trattava con buona probabilità di un deposito temporaneo per la droga destinata poi ad alimentare il mercato cittadino.