Carpi, sequestro di alimenti scaduti in un altro ristorante cinese

Prosegue l'attività di verifica dei Carabinieri di Carpi nei ristoranti etnici in quella che è un'operazione che assume ormai dimensioni considerevoli, anche in virtù delle contestazioni elevate a carico dei locali. Oggi pomeruggio i militari e i Nas hanno fatto tappa in via Peruzzi, presso un ristorante cinese che è stato sottoposto ai consueti controlli igienico-sanitari.

I guai sono arrivati ancora una volta dalle ispezioni alle dispense, dove sono stati trovati prodotti ittici non a norma con le regole sulla conservazione. Nel complesso sono stati sequestrati gamberi, anatre e altri alimenti non chiaramente definibili, per un peso complessivo di 30 chili di merce.

E' stata contestata anche la non tracciabilitá dei prodotti e una grave carenza igienico-sanitaria. Il gestore è un cinese di 38 anni residente a Carpi, che è stato multato per complessivi 3.000 euro. Al contempo l'Arma ha inoltrato all'Ausl la richiesta di chiusura del locale.