Componenti di auto e gadget Ferrari rubati, maxi sequestro a casa di un meccanico

Componenti del motore, sospensioni, dischi carboceramici e pastiglie Brembo. Volanti in edizione limitata, intere parti di telaio. Ma anche borse, orologi e vestiario in edizione speciale per il Reparto Corse. Tutto rigorosamente originale e con il logo del Cavallino stampato sopra. Sono oltre cento i pezzi del marchio Ferrari sequestrati a casa di un modenese di 45 anni, meccanico specializzato per un'officina autorizzata alla preparazione delle Rosse, che secondo il quadro fornito dalla Polizia era il gestore di un ampio giro di ricettazione.

L'importante sequestro è avvenuto martedì 20 febbraio a seguito del blitz della Squadra Mobile presso l'abitazione dell'uomo, un dipendente della Motor Service Srl di via Emilia Est, azienda estranea ai fatti contestati. A casa dell'uomo, indagato a piede libero per il reato di ricettazione, sono stati trovati anche 157.000 euro in contanti, sulla cui provenienza sono in corso accertamenti.

Così come sono in corso verifiche puntuali sulla provenienza del materiale, tutto risultato rubato e destinato ad essere venduto in maniera illecita sui siti di ecommerce. Proprio dalla comparsa di annunci di vendita online, infatti, sono partite le denunce da parte della stessa Ferrari Spa e di alcune ditte di logistica che trattano il materiale del Cavallino. Come noto la casa di Maranello è molto attenta nel monitorare in giro per il mondo il commercio di profotti - veri o falsi che siano - con il proprio logo: da una segnalazione sono partite le indagini della Mobile della Questura di Modena, che passo dopo passo è risalita al deus ex machina di queste attività di vendita.

I pezzi - del valore di diverse centinaia di migliaia di euro, ma forse anche sopra il milione - sono sicuramente rubati, ma la Polizia dovrà ora ricostruire l'esatta provenienza. Difficile che siano stati sottratti direttamente dalle catene di montaggio di Maranello: più probabile che siano stati rubati presso concessionari o officine, nonchè in eventi del Reparto Corse cui partecipano i clienti Ferrari con ambizioni corsaiole, come testimonia la presenza di specifici componenti.