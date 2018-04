Dessert scaduti da molto tempo, sequestro in una birreria di Carpi

Non solo ristoranti cinesi. Il giro di vite dei Carabiieri di Carpi nei confronti dei locali pubblici cittadini ha interessato anche una paninoteca/birreria gestita da imprenditori italiani, facendo emergere anche qui irregolarità sulla conservazione dei cibi. Nella tarda serata di ieri l'Arma carpigiana ha infatti accompagnato i Nas di Parma in un locale di via delle Magliaie e ha messo in atto un controllo accurato del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

La criticità, comune a tutti i ristoranti multati nelle ultime due settimane, è emersa circa la conservazione e l'etichettatura degli alimenti. In questo caso in dispensa si trovavano diversi dessert preconfezionati, alcuni dei quali erano già scaduti da molto tempo e altri ancora non risultavano tracciabili circa la provenienza.

Nel complesso sono stati sequestrati 12 chili di dolci, che saranno distrutti. I titolari - la birreria è gestita da tre soci italiani - dovranno quindi pagare una sanzione di alcune migliaia di euro.