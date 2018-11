Vestiti contraffatti, tre ambulanti denunciati a Maranello

Un controllo dei Carabinieri ha permesso di accertare un caso di abusivismo lungo a Maranello, a carico di tre commercianti ambulanti. Ieri, infatti, i militari hanno controllato tre cittadini marocchini - residenti in provincia e titolari di regolare licenza - che avevano esposto lungo le bancarelle in via Claudia una notevole quantità di vestiti con marchi contraffatti.

I Carabinieri hanno infatti sequestrato oltre un centinaio di capi di abbigliamento che riportavano loghi e grafiche delle più note case di moda, ma evidentemente "tarocchi". I tre, un 38enne, un 36 enne e un 34enne, sono quindi stati denunciati a piede libero alla Procura, che ora dovrà valutare se attribuire loro il reato di commercio di merce contraffatta o anche quello di ricettazione.